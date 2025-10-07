勤務先の小学校で女子児童のスカートの中を盗撮したなどとして、27歳の教諭の男が逮捕されました。「性的撮影処罰法違反」の疑いで逮捕されたのは、広島市立南観音小学校の教諭の男（27）です。警察によると、男は2024年10月と2025年1月、当時勤務していた小学校で10代の女子児童のスカートの中にスマートフォンを差し入れて動画を撮影するなどした疑いです。調べに対し、容疑を認めているということです。男は2