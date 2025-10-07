自身のセクハラ問題を巡って不信任決議が可決され、沖縄県南城市議会を解散した古謝景春市長の後援会事務所の窓を割ったとして、県警は7日、建造物損壊の疑いで自称農業の男（57）を現行犯逮捕した。けが人はいなかった。