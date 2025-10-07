歌手大黒摩季（55）が7日、都内で行われた着物アワード「KIMONOIST2025」（キモノイスト実行委員会）授賞式に登場し、サングラス×着物のロックスタイルでランウェーを歩いた。「音楽と共鳴し、導かれ進化を遂げてきた。次の進化のツールとしてシン・キモノスタイルを取り入れてほしい」と評価されての受賞。ランウェーを歩く姿に「かっこいい」とどよめきが起こったが、「恥ずかしいんですよね。歌わないで、ただ歩くって」と笑わ