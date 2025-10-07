経済アナリストの森永康平氏が７日、ＭＢＳラジオ「上泉雄一のええなぁ」に出演し、ワークライフバランスについて私見を示した。自民党の高市早苗衆院議員が４日、新総裁に選ばれた勝利演説の中で「ワークライフバランスという言葉を捨てる。働いて、働いて、働いて、働いて、働いていく」と宣言。さらに「全員に働いていただく。馬車馬のように働いていただく」と表明した。ワークライフバランスとは、仕事時間とそれ以外の