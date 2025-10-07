この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、伊藤ぽんぽこ(@ito_ponpoko)さんの投稿です。 小さな子どもの世界ってほんとにかわいい 伊藤ぽんぽこさんはある日、娘さんとお出かけしました。本屋にあるアーチをくぐり抜けるときの娘さんがかわいすぎた投稿が話題になっています。それがこちら。 Ⓒito_ponpoko どうみても絶対に頭がぶつからない高さのトンネルでも、