歌手の小林幸子（71）が、出身地・新潟で「幸せプロジェクト」を立ち上げ、魚沼産コシヒカリを使ったブランド米生産などを通じて、「子供食堂」支援に力を入れている。【写真】立浪部屋の力士も大満足おにぎり＆ちゃんこ鍋をふるまった小林幸子小林は、2004年の中越地震をきっかけに復興支援を始め、06年からは長岡市で米作りをしてきた。「20年続けてきて、ここ数年は農業支援という役割も出てきましたが、中越地震を忘れな