美容好きの間で話題となったロージーローザの「パウダーブラシEX」シリーズに、待望の新アイテムが仲間入り。2025年10月7日（火）に発売される「パウダーブラシEX＜アングルド＞」は、顔全体にも細かい部分にもフィットする斜めカットのブラシ。極細毛と竹軸のナチュラルな手触りで、上質なメイクタイムを叶えてくれます。 ロージーローザのメイクブラシに新形状登場