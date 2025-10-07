新潟の秋の味覚、「おけさ柿」の初競りが行われました。猛暑の影響などが心配されましたが、甘く仕上がっているということです。威勢の良い声が響き渡ります。7日朝、新潟市中央卸売市場で行われていたのは、新潟の秋の味覚「おけさ柿」の初競りです。ことしの「おけさ柿」は、猛暑と干ばつの影響が懸念されましたが、8月中旬以降は天候に恵まれ、平年並みの大きさ、甘さに仕上がったといいます。また、7日は市場関係者向けの試食