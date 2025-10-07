腕時計ブランド「ANGEL CLOVER（エンジェルクローバー）」は、11月21日（金）から、テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』とのコラボレーションウォッチを発売。公式サイトでは、10月6日（月）より、予約受付を開始した。【写真】爆破をイメージ！爆豪勝己モデルなど限定モデル一覧■ソーラー駆動モデルを採用今回発売されるのは、キャラクターの個性やコスチュームをデザインとカラーリングで表現しながら、ハイスペック