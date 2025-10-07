◆みやざきフェニックス・リーグソフトバンク10―3四国アイランドリーグplus選抜（7日、宮崎アイビー）ソフトバンクの正木智也外野手（25）がクライマックスシリーズ（CS）での戦列復帰を見据え、宮崎で猛アピールを続けている。「5番左翼」でスタメン出場。初回2死三塁で2ボールからの3球目を強振した。「完璧でした。フルスイングして捉えられたのが良かった。自分の感覚とバットの軌道がしっかり合っている」。内寄り