人気シンガー・ソングライターとの2ショットも！2017年に出演していたドラマの撮影中に事故に遭い大怪我…。46歳俳優の久しぶりのSNS更新に注目が集まっている。「本当にブログを書くのも、X投稿するのも久しぶりで、ブログを遡ってみたら1年半振りでした」と書き込み、「僕は、めちゃくちゃ元気にしてます！ただ、2年程前から集中的な治療に、リハビリ等で長く入院していたり、ビジネス面でもアートディレクト、デザイン開発