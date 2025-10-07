福岡中央署は7日、福岡市中央区天神4丁目3番付近の道路上で6日午後4時ごろ、女性が男から足元付近にスマートフォンを向けられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は身長175くらいで20代のやせ形。茶色の頭髪に緑色半袖Tシャツ、黒色長ズボン、黒色スリッパ着用、白色スマートフォン所持。