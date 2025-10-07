10月7日午前、廿日市市で校外学習をしていた児童ら19人が蜂に刺されたことがわかりました。国道186号から2キロほど登った場所で、午前10時50分頃、地元の小学校に通う児童15人がハチに刺されたということです。廿日市市などによると、被害に遭ったのは、廿日市市立友和小学校の6年生15人、教員1人、ボランティア3人の19人です。児童1人が痛みを訴えて動けなくなり、救急隊員が抱えて下山しました。そのほかの人も病院に搬送されま