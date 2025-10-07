2022年、園児が川で溺れて死亡した事故を受け両親が広島市を訴えていた裁判で、和解が成立しました。■亡くなった園児の母親「（息子の）かばんを見ればあの日のことを思い出すし、気持ちが戻ってきます」この事故は2022年、広島市立保育園で当時5歳の男の子が行方不明になり、近くの川で溺れて亡くなったものです。男の子の両親は、保育士の体制などに問題があったとして広島市に約8800万円の損害賠償を求めて提訴。市が解決金400