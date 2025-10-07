任期満了に伴う2026年1月の静岡県裾野市長選に裾野市議の賀茂博美（かもひろみ）さんが立候補することを表明しました。裾野市長選への立候補表明は現職に次いで2人目です。 【写真を見る】「丁寧な市政運営、開かれた市政の実現を目指したい」賀茂博美市議が市長選に出馬表明＝静岡・裾野市 ＜賀茂博美 裾野市議＞ 「私自身にとって思い描く裾野市の未来構想を実現したいという強い思いを持って、この度、来たる裾野市長選挙に