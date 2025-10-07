10月6日夜から7日未明にかけて静岡県焼津市で空き家の外壁が崩れ、一時周辺の道路が交通規制されました。この建物は「特定空き家」に指定されていて約20年前から崩壊が始まっていたということです。 【写真を見る】「ここにいたら潰れていた…」“特定空き家”の壁が崩壊 一時周辺の交通規制も＝静岡・焼津市 ＜寺坂元貴 記者＞ 「こちら焼津港近くの空き家ですが、きのうの夜遅く、この建物の外壁が崩れたということなんです」