女子児童に対しわいせつな行為をした罪に問われている小学校の元教諭の初公判が開かれ起訴内容を認めました。「不同意わいせつ」などの罪で起訴されているのは小学校の元教諭(39)です。元教諭は2025年2月から5月にかけ、勤務する広島市立の小学校で複数の女子児童を無人の教室に誘い込み、自身の下半身を露出し動画撮影や保存をするなどした疑いです。広島地裁で開かれた7日の初公判で元教諭は「私がした最低の行為です。すみませ