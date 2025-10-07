J3アスルクラロ沼津の中山雅史（なかやま・まさし）前監督が10月7日、監督退任の挨拶のため、静岡新聞SBSを訪れました。チームに残る中山さんは「いろんな部分で力になればいい」と今後への思いを語りました。 【写真を見る】J3アスルクラロ沼津 中山雅史 前監督「いろんな部分で力になれば…」思い語る=静岡 ＜アスルクラロ沼津 中山雅史 前監督＞ 「僕は僕自身でやれることを精一杯チームの力になるようにできれ