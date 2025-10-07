ビールや発泡酒などビール類にかかる税金の率が来年、統一されるのを前に、ビールメーカー各社が次々と戦略を打ち出しています。キリンビール・堀口英樹社長「キリンの“高価格帯・定番ビール”として、育成してまいります」7日、キリンビールが発表したのはビールの新ブランド「キリングッドエール」。「一番搾り」と「晴れ風」に続く第三の柱に育てると、ビールに注力する姿勢を示しました。その背景にあるのが、ビールや発泡酒