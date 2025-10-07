麻薬取締法違反の罪で逮捕、起訴された俳優清水尋也被告（26）が所属するオフィス作取締役社長で俳優の松田美由紀が64歳の誕生日から一夜明けた7日、インスタグラムを更新。「会社の仲間、俳優の清水尋也の事でいろいろごご迷惑と、ご心配をおかけしています」と謝罪した。その上で「謝罪を私達も抱えながら生きてる限り、未来が見えない明日はないと信じていますので、今後もどうか力になっていきたいと思っています」と同容疑者