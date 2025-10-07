阪神の２軍キャンプ地の沖縄県・うるま市で“優勝パレード”が行われた。今月４、５日の２日間で約１０万人が来場した「うるま市エイサーまつり」で実施。７月に阪神球団による招待事業で甲子園で訪れた同市の少年野球チーム「みどり町ドリームス」、「南原ドラゴンズ」に所属する約２５人の小学生が市の中心部・安慶名十字路を行進した。「阪神タイガース優勝」と書かれた横断幕を手に、沿道の来場者と２年ぶりリーグＶの喜び