◆東都大学野球秋季リーグ戦第３週第１日▽国学院大１―０中大（７日・神宮）国学院大が１−０で中大に先勝。最速１４９キロ左腕・当山渚（４年＝沖縄尚学）が中大に２安打でリーグ戦初完投初完封を成し遂げた。＊＊＊試合後の鳥山泰孝監督（５０）が、同校コーチ時代の教え子で、６日にバイク事故で死去したＯＢの元ロッテ投手・伊藤義弘さん（享年４３）との思い出を語った。「まだ全然消化しきれていないですけど、