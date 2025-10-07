◆練習試合巨人５―０ヤマハ（７日・東京ドーム）巨人の小林誠司捕手が９番・捕手でスタメン出場。３回に左腕・佐藤廉から左翼席へのソロ本塁打を放ち３回の守備から交代した。８日に宮崎のフェニックス・リーグ、オリックス戦（ＳＯＫＫＥＮ）でＣＳに向けた調整登板をする田中将大投手とバッテリーを組むため、試合後に宮崎に移動した。田中将が日米通算２００勝を達成した９月３０日の中日戦（東京Ｄ）でスタメン捕手と