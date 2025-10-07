サッカー日本代表ＭＦ中村敬斗（２５＝スタッド・ランス）が、今夏の移籍騒動について言及した。森保ジャパンは７日、国際親善試合パラグアイ戦（１０日、パナスタ）とブラジル戦（１４日、味スタ）に向けて千葉市内で練習を公開。中村は昨季、フランス１部で１１ゴールを挙げたものの、チームは２部に降格していた。約４か月ぶりに代表復帰した中村はこの日、取材に応じ「はっきり言って移籍したかったのは事実だけど、いろ