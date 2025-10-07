新日本プロレスの石森太二（４２）の特別興行が７日に後楽園ホールで行われ、葛西純（５１）、ダンプ松本（６４）、秋山準（５５）ら豪華メンバーが登場した。石森がこの日挑戦した「１２０分アイアンマンランブル」は全体が４つのテーマに分けたブロックで構成され、勝敗はフォール、ギブアップの他にオーバー・ザ・トップロープ（ＯＴＲ）も採用される。石森は１２０分間最後まで戦い続け、時間差入場してきた選手との全勝敗