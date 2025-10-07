歌舞伎俳優・市川團十郎が、お月見を楽しむ子どもたちの姿をアップした。７日までにインスタグラムを更新し「中秋の名月」と題して投稿。お団子を飾り、長女・市川ぼたん（麗禾さん）と長男・市川新之助（勸玄くん）を撮影した。フォロワーは「ほんっとうに美男美女なお二人ですね」「お二人ともかわいい〜」「美男美女。れいかちゃんめちゃくちゃ美人で可愛いですね。かんかんのピースの仕方可愛い！」と成長にびっくり。ま