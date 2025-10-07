日本代表は７日、千葉県内で親善試合・パラグアイ戦（１０日・パナスタ）に向けた練習を行った。ＤＦの安藤智哉（福岡）は板倉滉（アヤックス）や伊藤洋輝（バイエルン）といった代表経験が豊富な選手らが離脱中に回ってきた機会に「ここでのアピールが本当に大事。気負いすぎず自分らしくいつも通りのプレーをしながら爪痕を残せるように」と息巻いた。７月の東アジアＥ―１選手権で代表デビューを飾り、９月の米国遠征では初