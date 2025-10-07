MBCでは毎年地域の発展に貢献し、今後の活躍が期待される人たちにMBC賞を贈っています。ニューズナウではシリーズで今年の授賞が決まった3つの団体の活動を紹介します。 1回目は鹿屋市の戦跡の案内などを続ける鹿屋市平和学習ガイド・調査員連絡会です。 「一番多かったのは『お母さん』という言葉をモールス信号に託した送信が来ていた。切実になります」 鹿屋市にある串良基地跡の地下壕です。太平洋戦争当