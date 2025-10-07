7日、長野市のJR長野駅前に恐竜が登場しました。その姿に、多くの人たちが釘付けとなりました。リポート「長野駅前に恐竜が登場しました。鋭い眼光と、この鋭い歯が、とてもリアルです」午後2時すぎ、JR長野駅前に現れたのは、体長2メートルのティラノサウルス。次の土日に、長野市信州新町で開かれるイベント「恐竜あらわる！化石博物館を救え！」のPRです。恐竜が体操をしたり、レースをしたり…。可愛らしい