ドル買い優勢、ドル円は１５１円を視野に＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、ドル買いが継続している。ドル円は150円台後半へと上昇しており、節目となる151円を視野に入れる動き。ユーロドルは1.17台割れから1.16台後半へ、ポンドドルは1.34台後半から前半へと水準を下げている。ドル指数は前日の高値を目指す動きになっている。今週は高市トレードによるドル円相場急騰で始まった。それに加えて、組閣してか