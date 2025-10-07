6日、列車の衝突事故で運休していた東急・田園都市線。帰宅時間はバスを待つ人などで大混雑しました。回避する手段として注目されたのが、街中でレンタルできる「電動キックボード」ですが、課題も浮上しています。【画像で確認】「電動キックボード」利用条件と交通ルール免許不要の「電動キックボード」交通ルールは知っている?山形純菜キャスター:鉄道が止まってしまった際、新たな交通手段として「電動キックボード」を利用