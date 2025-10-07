自民党は高市総裁の下、党役員を正式決定し新体制が発足しました。高市総裁は7日午後、高市総裁の就任に懸念を示している公明党との会談を行いました。高市総裁：今の暮らし、そして未来への不安をなんとか希望と夢に変えていきたい。午前に行われた自民党の総務会では、高市総裁の挨拶の後、党の「四役」と呼ばれる幹部人事が正式に決まり、要となる幹事長に麻生派の鈴木俊一氏、総務会長に同じく麻生派の有村治子氏、選挙対策委