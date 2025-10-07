早春に見られるこの光景地面の穴にスズメがぴったりフィット！？集団でする次の行動は？住宅地や公園、駅前、水辺など、身近な場所で暮らす鳥たちの素顔や豆知識を、イラストレーターのpiro piro piccoloさんが可愛いイラストで楽しく解説。今までは気付いていなかったけれど、耳を澄ませ、目を凝らして鳥たちの生活を覗いてみると、意外なところで生き生きと過ごす姿を発見できるかもしれません。日々の過ごし方に楽しみがきっ