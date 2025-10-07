Snow Manが11月5日にリリースする5thアルバム『音故知新』より、リード曲「TRUE LOVE」を配信リリース。あわせて、同楽曲のMVが公開された。 （関連：【映像あり】Snow Man、5thアルバム『音故知新』リード曲「TRUE LOVE」MV“ロマンチックシアター”がテーマ） 同楽曲は、アルバム1曲目を飾る華やかさと明るさを感じる王道JPOP。溢れ出る大切な人への感謝の気持ちを〈愛しさまだ止ま