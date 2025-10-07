松本山雅FCは7日、今月3日にDF佐相壱明に第1子となる長女が誕生したと発表した。佐相はクラブを通じ、「このたび、第一子となる娘が無事に生まれました。約10か月、お腹の中で守り、育ててくれ、健康に娘を産んでくれた妻には感謝してもしきれません。小さな身体で懸命に泣く姿は愛おしくて仕方がなかったです。娘を育てる父としての大きな責任とそれに勝る大きな幸せを胸に、父としてもサッカー選手としてもより一層精進しま