TVアニメ『夜のクラゲは泳げない』（TOKYO MXほか）の劇中アーティスト JELEEが、新曲「億万☆Choooo者！」をデジタルリリースする。あわせて、同楽曲使用のコラボPVが10月17日18時に、週刊少年マガジン公式YouTubeチャンネルとJELEEの公式YouTubeチャンネルにて公開される。 （参考：日本から世界へ広がるアニメソングの傾向は？Spotifyランキング＆リスニングデータより考察） 同楽曲は、週刊少年マガ