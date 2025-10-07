年末が近づくにつれ、恒例の『NHK紅白歌合戦』への出場アーティスト予想がにぎわい始めている。そんな中、8人組アイドルグループ・timeleszが“出場確実” と言われはじめ、ファンの間では歓喜の声があがっている一方で、“皮肉”交じりの喜びの声もあるという。実際、X上では《嬉しすぎる！！タム以外でカウコンやろ》《いまNHKから向かってますが許されるのは嵐だけ》《これでシャッフルの生贄枠なし》といった声がある。