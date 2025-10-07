現在公開中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』より、主題歌 米津玄師「IRIS OUT」にのせたオープニングムービーが公開された。◆米津玄師 動画本映像では主題歌 米津玄師「IRIS OUT」にのせて、デンジたちのコミカルで愛おしい日常と、予測不能な狂乱への始まりが鮮やかに描かれている。本編からのカットアウトとなる映像でSNSでも話題となった。映像の内容は、デンジ、アキ、パワーの出勤までの様子を切り取ったシーンから幕を開