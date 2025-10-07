吉本興業所属のパフォーマー・ウエスPが、アーティストデビュー曲となるデジタルシングル「Hey Yo Tokyo !」を10月8日（水）午前0時より配信スタートすることが明らかになった。楽曲配信にあわせミュージックビデオも同時公開される。ウエスＰは、身体能力を活かした“進化型テーブルクロス引き“や、エキサイティングなパフォーマンスで世界を魅了し続ける国際的パフォーマー。これらのパフォーマンスに関連する8個のギネス世界記