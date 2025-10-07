7日（火）は北海道から冬の便りが届きました。北海道利尻山で初冠雪を観測しました。一方、西日本を中心に140地点で最高気温が30℃以上の真夏日となりました。今の日本列島、冬と夏が同居しています。旅行などでお出かけの方は服装にご注意ください。台風情報です。台風22号は、7日夜は日本の南海上にあります。この後、進路を北から東寄りに変え、9日（木）には勢力を維持したまま伊豆諸島に接近する見込みです。伊豆諸島では8日