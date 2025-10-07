■ふたりの仲睦まじい様子がまとめて公開 【写真・動画】佐久間大介と深澤辰哉の仲良し共同作業ショット／「TRUE LOVE」MV 佐久間大介がSnow Manの新曲「TRUE LOVE」MVでの深澤辰哉とのオフショットを公開した。 「TRUE LOVE」MVは10月5日に公開されたばかり。11月5日に発売される5枚目のアルバム『音故知新』のリードトラックとなっている。 佐久間が公開したのは、MVの中で深澤と舞台の装飾をするシーンのオフシ