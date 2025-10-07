将棋の第73期王座戦5番勝負第4局で、伊藤匠叡王を破った藤井聡太王座＝7日午後、神奈川県秦野市将棋の第73期王座戦5番勝負第4局は7日、神奈川県秦野市で指され、先手の藤井聡太王座（23）＝竜王・名人・王位・棋聖・棋王・王将との七冠＝が99手で挑戦者の伊藤匠叡王（22）を破り、対戦成績を2勝2敗のタイに戻し、決着を最終局に持ち込んだ。最終の第5局で藤井王座が勝てば3連覇、負けると2024年の叡王戦5番勝負以来、2度目のタ