日本サッカー協会（ＪＦＡ）は７日、都内で会見し、影山雅永・技術委員長（５８）の契約解除を発表した。Ｕ―２０Ｗ杯視察に向かった際のパリ行きの機内で児童ポルノ閲覧の疑いで当局に拘束され、その後有罪判決を受けた。協会は緊急会見を行ったが、罪状や本人の認否などについて「プライバシーの保護」として、詳細を明らかにしなかった。＊＊＊技術委員長は、日本協会内にある１２個の委員会のうち、日本サッカーの