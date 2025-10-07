モデルの押切もえが親子ショットを公開した。押切は７日、自身のインスタグラムに「娘とお月見団子作り楽しみにしていた中秋の名月」と記し、エプロン姿の押切に娘がくっつくショットをアップ。お団子を作る様子や、完成の出来栄えを披露した。この投稿にファンからは「娘さんおっきくなってる！」「もえさん美しい」「娘ちゃんすっかりお姉さんな雰囲気だぁーママにくっついててかわいい」「すてきなママですね」などの