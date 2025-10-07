日本代表は７日、千葉県内でパラグアイ戦（１０日・パナスタ）に向けた合宿２日目を行った。招集メンバー２６人全員が集まったが、帰国直後の欧州組はまだ室内での調整などを行い、ピッチではフィールドプレーヤー１０人（長友、谷口、相馬、田中碧、堂安、中村、安藤、望月、藤田、斉藤）、ＧＫの３人（鈴木、大迫、早川）が練習した。練習のラストには、名波コーチの下で攻撃陣はさまざまパターンからのシュート練習を実施。