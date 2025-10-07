◆第２２回レディスプレリュード・Ｊｐｎ２（１０月７日、大井競馬場・ダート１８００メートル＝１着馬にＪＢＣレディスクラシックへの優先出走権、良）牝馬限定のダートグレード競走は４〜６歳の１２頭（ＪＲＡ５、南関東６、他地区１）によって争われ、菱田裕二騎手が騎乗した５番人気のビヨンドザヴァレー（牝５歳、栗東・橋口慎介厩舎、父イスラボニータ）が優勝。２０戦目で初めてダートに投入された５歳牝馬が、ダートの強