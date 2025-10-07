日本相撲協会の財団法人設立１００周年を記念した「百周年場所古式大相撲と現代大相撲」が７日、東京・墨田区の両国国技館で行われた。平安時代の宮中で行われた相撲節会（すまいのせちえ）の形式にのっとって行われた「古式大相撲」では、出居（いでい）と呼ばれる審判役が赤い装束の姿で登場。審判を務める親方衆の見慣れない姿に館内がどよめいた。出居を務めた音羽山親方（元横綱・鶴竜）は「３０年ぶりの開催で、映像