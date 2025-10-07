「半熟ダーステリーヌショコラ」森永製菓は、「ダース」ブランドから、「半熟ダーステリーヌショコラ」、「白い半熟ダースフロマージュ」を、10月14日に発売する。「白い半熟ダースフロマージュ」「半熟ダース」シリーズは、冬季限定で発売しており、しっとりとした食感でくちどけがよく、チョコレートの濃厚な美味しさが楽しめると消費者から毎年好評を得ている。今回、「半熟ダーステリーヌショコラ」は、テリーヌショコラの特長