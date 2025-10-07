セイコーウオッチは、「キングセイコー」VANACから、「PEANUTS」とのコラボレーション数量限定モデルを、11月8日から発売する。国内限定150本となる。1950年に連載が開始された「PEANUTS」は、今年でコミック誕生75周年を迎える。「スヌーピー」をはじめとする個性豊かなキャラクターたちは、世代を超えて人々に愛され続け、日常にある幸せと希望について語りかけてくれる。一方、1972年の発売から半世紀を経て、今年7月に新たな姿