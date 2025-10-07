「ピャチェーレ」クリスマスディナー心を込めて家族を思いやるように消費者を迎えるシャングリ・ラ 東京は、10月6日からイタリアンレストラン「ピャチェーレ」、日本料理「なだ万」、「ザ・ロビーラウンジ」のクリスマスディナーコースの予約を開始する。街の灯りが煌めき、心躍る雰囲気漂うクリスマスシーズンに、シェフたちが心を込めて紡ぐ3つのレストランの魅力が光るコースで、家族や大切な人と忘れられない時間を過ごしてほ